Le Standard s'active : un joueur du Club de Bruges tout proche de débarquer

Le Standard est tout proche de recruter Casper Nielsen. Le milieu danois de 31 ans. Le transfert pourrait atteindre un million d'euros, bonus compris.

Le Standard de Liège veut frapper juste pendant ce mercato. Le club cherche à renforcer chaque ligne avec des profils solides, fiables et immédiatement utiles. Marc Wilmots sait que l’équilibre de l’équipe passera aussi par de l’expérience au milieu de terrain.

Parmi les joueurs ciblés, Casper Nielsen est proche de poser ses valises à Sclessin. À 31 ans, il cherche surtout du temps de jeu et un nouveau rôle dans un projet ambitieux.

Un accord personnel a été trouvé entre le Standard et Nielsen. Selon nos informations, le transfert pourrait se boucler contre une somme comprise entre 800 000 euros et 1 million, bonus compris. Nielsen entame sa dernière année de contrat à Bruges et attire aussi l’attention à l’étranger.

Mais c’est le Standard qui tient la corde. Le joueur se sent prêt à relancer sa carrière avec la promesse de responsabilités sportives et d’un temps de jeu conséquent.

Si l’arrivée se confirme, ce serait un joli coup pour Wilmots, qui montre avec ce dossier qu’il ne cherche pas seulement à remplir l’effectif, mais à l'améliorer. Nielsen pourrait rapidement devenir l’un des hommes forts du nouveau Standard.