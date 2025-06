Le tirage a rendu son verdict : Charleroi connaît son premier adversaire européen !

Après avoir remporté le dernier ticket européen de la saison, Charleroi débutera au deuxième tour préliminaire de Conférence League. Les Zèbres ont regardé avec attention le tirage au sort.

Une heure après le verdict tombé pour Anderlecht en Europa League, c'était au tour de Charleroi d'avoir les yeux rivés sur le siège de l'UEFA pour être fixé sur son adversaire européen.

Têtes de série, les Carolos étaient promis à un certain exotisme pour leur début de campagne. Ils pouvaient en effet affronter les Suédois d'Hammarby, les Islandais d'Akureyri, le vainqueur du duel entre les Irlandais de St. Patrick et les Lituaniens d'Hegelmann, celui du match entre le Racing Luxembourgeois et les Géorgiens du Dila Gori, ou encore celui du duel entre le Leagia Varsovie et les Kazakhs du FC Aktobe.

Pas le tirage le plus clément qui soit

Rik De Mil et ses troupes se rendront finalement en Suède : c'est Hammarby qui a été désigné comme adversaire des Zèbres. L'ancien club de Viktor Djukanovic est actuellement deuxième du championnat suédois, son classement final de la saison dernière.

La manche aller se déroulera en Suède le jeudi 24 juillet, le match retour aura lieu dans le Pays Noir une semaine plus tard.

Contrairement à Anderlecht qui bénéficie d'un joker (être reversé en Conférence League), Charleroi avancera sans filet de sécurité : pour continuer son parcours européen, il faut se qualifier.