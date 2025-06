Officiel : Charleroi perd l'un de ses hommes forts ! "Avec ce transfert, je réalise deux rêves d'un coup"

Depuis plusieurs semaines déjà, le transfert de Daan Heymans à Genk était dans l'air. Le Racing l'a officialisé ce midi.

Avant même la fin de la saison, Heymans n'avait pas caché les négociations avec Genk et sa volonté de signer dans le Limbourg. C'est chose faite, il rentabilise ainsi la meilleure saison de sa carrière (15 buts en 40 matchs à Charleroi).

"Daan est un vrai gagneur", se réjouit le Directeur du Football Dimitri de Condé. "Il a la bonne mentalité pour réussir dans le football professionnel. Son leadership et son buteur font de lui un ajout précieux à notre effectif".

Heymans partage son enthousiasme "Chaque footballeur rêve de jouer dans des stades pleins et de se montrer en Europe. Avec ce transfert, je réalise ces deux rêves d'un coup", affirme-t-il. "Mes meilleures années arrivent et je suis prêt à viser les trophées avec ce groupe talentueux".

Charleroi aura relancé sa carrière

L'ancien joueur de Westerlo, Waasland-Beveren, Lommel, Venise et Charleroi sait qu'il fera face à une forte concurrence avec Konstantinos Karetsas, sans compter que Patrick Hrosovsky peut lui aussi partager son champ d'action. Mais avec son sens de l'infiltration et son expérience (plus de 200 matchs dans le football belge), Daan Heymans aura des opportunités au sein d'un noyau engagé dans trois compétitions.

"J'ai travaillé dur pour franchir ce palier. Genk est un grand club ambitieux. C'est un bon sentiment d'être ici maintenant, prêt pour un nouveau chapitre", déclare la nouvelle recrue, qui rejoindra vendredi le noyau de Thortsen Fink. De son côté, Charleroi va devoir se reconstruire sans sa présence offensive.