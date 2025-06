L'énorme salaire d'un ancien Diable Rouge paralyse l'AC Milan

Divock Origi, écarté de l'équipe première de l'AC Milan et payé 4 millions d'euros par an, refuse de partir.

Divock Origi est au cœur d’un casse-tête à l’AC Milan. Le Belge de 30 ans touche un salaire net annuel de 4 millions d’euros et semble déterminé à aller au bout de son contrat qui prendra fin dans un an.

Rejeté par l'ancien staff technique, Origi ne fait pas non plus partie des plans de Massimiliano Allegri, récemment nommé entraîneur des Rossoneri. Relégué en équipe réserve, le joueur ne compte pourtant pas faciliter la tâche de ses dirigeants selon la presse italienne.

Déjà prêté sans succès à Nottingham Forest durant la saison 2023-2024, Origi semble désormais privilégier la stabilité financière plutôt qu'un nouveau défi sportif. Un choix qui place l’AC Milan dans une position délicate.

Le club lombard souhaiterait se séparer au plus vite d'un joueur devenu trop coûteux et inutile sur le plan sportif. Mais face à un contrat en béton et une volonté ferme du joueur, la situation s'enlise sérieusement.

Origi choisit de rester en retrait et d’attendre la fin de son contrat, privilégiant ainsi la stabilité financière.