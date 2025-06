Le grand ménage de Guardiola continue : après De Bruyne, un autre cadre sur le départ ?

Kyle Walker revient de prêt, mais son avenir à Manchester City semble compromis. Un départ se profile et Everton aurait déjà pris contact.

Il y a un an, il portait encore le brassard de capitaine à Manchester City. Aujourd’hui, Kyle Walker semble plus que jamais poussé vers la sortie. Prêté à l’AC Milan en janvier, il est revenu… mais Pep Guardiola ne compte plus sur lui.

Le défenseur de 35 ans a pourtant encore un an de contrat. Chez les Skyblues, son avenir paraît désormais bouché. Son retour de prêt n’a rien changé : le club semble déjà tourné vers l’avenir.

Selon The Telegraph, Everton se serait déjà positionné. Le club aurait même entamé les discussions pour tenter de convaincre l’ancien international de rester en Premier League.

Un pari logique pour les Toffees qui cherchent de l’expérience et de la solidité derrière. Walker pourrait y trouver un rôle plus central, loin des bancs et des doutes.

La fin d’un cycle approche. Après le départ de Kevin De Bruyne, autre figure du vestiaire, c’est peut-être au tour de Walker de tourner la page à City. Reste à voir si le Goodison Park deviendra son nouveau terrain de jeu.