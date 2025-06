Liverpool ouvrira le bal, un gros choc pour commencer : le calendrier de la Premier League est connu !

La Premier League a publié le calendrier complet de la saison 2025/26. Dès les premières semaines, les supporters en auront pour leur argent.

Liverpool lancera la nouvelle saison le vendredi 15 août avec un match à domicile contre Bournemouth. Deux jours plus tard, Manchester United accueille Arsenal à Old Trafford pour le premier choc de la cuvée 2025/2026. Une autre affiche intéressante opposera Aston Villa et ses Diables à Newcastle.

Si l'on regarde plus loin que la journée d'ouverture, les Reds affronteront Newcastle United le 23 août avant de défier Arsenal une semaine plus tard, un duel qui pourrait déjà valoir son pensant d'or dans la lutte pour le titre.

Qui succédera à Liverpool ?

Manchester City commencera la saison par un déplacement à Wolverhampton. Le derby de Manchester contre United est déjà prévu pour le 13 septembre, une date qui sera entourée de rouge (ou de bleu) dans les deux camps.

Le programme d'Arsenal ne s'annonce pas de tout repos. Après le match d'ouverture contre United, un déplacement à Anfield est prévu pour la troisième journée, tandis que Manchester City se rendra à l'Emirates pour le cinquième match. Les Gunners se rendront ensuite à Newcastle.

Tottenham, vainqueur de l'Europa League, ouvrira sa saison contre Burnley et jouera rapidement contre Manchester City. Les Spurs vont démarrer un nouveau chapitre sous les ordres de Thomas Frank. Le calendrier dans son intégralité est à retrouver en cliquant ici.