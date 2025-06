Après les récentes tensions, l'Antwerp revient à la charge... pour un cadre de Charleroi

L'Antwerp cherche toujours un nouvel entraîneur, mais avance discrètement sur le mercato. Un nom revient ces derniers jours : Adem Zorgane.

Le milieu de terrain de Charleroi reste une cible privilégiée pour la direction sportive de l'Antwerp, même si le transfert de Rik De Mil a capoté. Adem Zorgane, devenu un joueur incontournable de Jupiler Pro League, a été cité comme le renfort idéal pour le milieu d’Anvers.

Âgé de 24 ans, l’Algérien évolue dans l’Entre-Sambre-et-Meuse depuis 2021 et s’est fait un nom comme milieu récupérateur alliant vision du jeu et présence physique. Un profil qui manque cruellement à Anvers, surtout avec les départs possibles de Doumbia, Benitez et Riedewald.

Pour autant, un transfert ne sera pas facile. Charleroi veut logiquement une grosse compensation pour lâcher son joyau, qui est sous contrat jusqu’en 2027. De son côté, Anvers souffre de l’absence de coupe d’Europe et doit d’abord vendre avant de pouvoir investir.

L’intérêt de l'Antwerp pour Zorgane s’est un peu estompé après que De Mil a renoncé au poste d’entraîneur, mais le dossier reste bien vivant. Zorgane ne serait pas contre un départ, ce qui laisse une petite porte ouverte.

Pour l'Antwerp, Zorgane est un dossier typique d’été : séduisant et logique, mais délicat financièrement. Si Doumbia part, le besoin sera plus urgent et le budget un peu plus important.