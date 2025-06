Anderlecht pourrait tenter un autre joli coup au Canada

Anderlecht suivrait Pedro Vite, jeune milieu équatorien de 23 en fin de contrat à Vancouver dans six mois.

Anderlecht continue d’explorer toutes les pistes pour renforcer son entrejeu. Et cette fois encore, c’est vers le Canada que les Mauves se tourneraient. Après Nathan Saliba, un autre profil jeune, technique et prometteur pourrait bien rejoindre Neerpede.

Selon Transferfeed, Pedro Vite, milieu de terrain équatorien de 23 ans, intéresserait le Sporting. Il évolue aux Vancouver Whitecaps et arrive en fin de contrat dans six mois. Une situation qui rend son transfert bien plus abordable que sa valeur estimée à 5 millions d’euros.

Anderlecht n’est pas seule sur le coup. Gérone et Benfica auraient également coché son nom pour l’été. Le joueur, passé par Independiente del Valle, vise un passage en Europe pour la suite de sa carrière.

Avec un prix réduit, un potentiel évident et une concurrence bien réelle, Vite pourrait devenir un vrai dossier chaud du mercato.

Anderlecht devra se montrer rapide s’il veut prendre l’avantage sur la concurrence déjà active sur le dossier.