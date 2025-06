Qui est Raul Florucz, la nouvelle trouvaille de l'Union Saint-Gilloise ?

L'USG tient sa première recrue du mercato, et elle est prometteuse. Raul Florucz empilait les buts et les passes décisives en D1 slovène.

Après l'Estonie (Promise David), le banc de la D1 suisse (Mohammed Amoura), la D3 allemande (Deniz Undav) ou encore l'Autriche (Mohamed Fuseini), l'Union Saint-Gilloise a désormais été se servir en D1 slovène. Mais au moins Raul Florucz (24 ans) passe-t-il d'un champion à l'autre.

On ne peut d'ailleurs pas dire que Florucz débarque de nulle part : avec ses 15 buts et 11 assists en 29 matchs pour l'Olimpija Ljubljana et ses bons matchs en Conference League, l'Union n'était certainement pas seule sur le coup.

Le remplaçant de Franjo Ivanovic ?

Raul Florucz est un ailier dont les statistiques sont dignes d'un attaquant de pointe. Il faut dire que la saison passée, il a évolué à 10 reprises devant, où il se débrouille très bien dans un schéma à deux attaquants. Un profil qui peut rappeler celui de... Franjo Ivanovic, dont on ignore encore s'il restera à l'Union.

Le Croate est très courtisé et pourrait rapporter gros à l'Union. Maintenant qu'on sait que Promise David reste au bercail, la signature dès l'entame du mercato d'un profil comme celui de Raul Florucz est peut-être un signe. Et en étant acheté 5 millions d'euros, l'attaquant de l'Olimpija Ljubljana prend place sur le podium des plus grosses dépenses de l'USG (derrière Khalaili et Boniface) : pas vraiment un "pari", donc, mais bien un investissement conséquent !

International autrichien... mais roumain d'origine

Quand l'Union Saint-Gilloise affrontera le Standard, attendez-vous à voir le nouvel attaquant unioniste et Mircea Rednic échanger quelques mots... en roumain. En effet, Raul Florucz, s'il est né à Vöcklabruck, en Autriche, est issu de parents roumains originaires d'Arad. L'UTA Arad, c'est le club qu'entraînait... Rednic la saison passée, juste avant de revenir au Standard.

Et la Roumanie suivait avec attention l'évolution de Florucz, formé au Lokomotiv Zagreb avant d'exploser en Slovénie. Car le néo-unioniste aurait bien sûr pu défendre les couleurs roumaines. "Si j'obtenais la nationalité roumaine et que j'étais sélectionné en équipe nationale, je viendrais avec grand plaisir, ce serait un honneur. Avant tout, je dois mériter cette sélection, mais je suis ouvert", assurait-il en 2022 au média roumain ProSport.

Il faut croire que la fédération roumaine n'a pas saisi la balle au bond : en mars dernier, Florucz était appelé pour la première fois par Ralf Rangnick avec l'Autriche, son pays natal. Il a fait ses débuts en barrages de Nations League aux côtés de noms comme Arnautovic et Alaba, face à la Serbie d'un certain... Jan-Carlo Simic. Ironie du sort : lors des qualifications pour le Mondial 2026, il pourrait affronter la Roumanie, qui figure dans le même groupe...