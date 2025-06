Un ancien du KV Malines et Diable Rouge attire l'attention d'Anderlecht et du Standard

Norman Bassette, l'attaquant belge de Coventry City, est dans le viseur du Standard de Liège et d'Anderlecht.

Norman Bassette avait bien commencé son aventure à Coventry City, mais son temps de jeu a fortement diminué depuis l’arrivée de Frank Lampard comme entraîneur. Après avoir marqué deux buts en début de saison, il a complètement disparu du onze de base à partir de janvier et n’a joué qu’une vingtaine de minutes entre février et avril.

Le jeune belge de 20 ans se sent bien à Coventry et la direction du club apprécie son engagement. Mais si le club recrute du renfort offensif dans les semaines à venir, Bassette pourrait envisager de partir temporairement ailleurs pour obtenir plus de temps de jeu.

C’est là que les clubs belges pourraient avoir une carte à jouer. Le Standard de Liège part avec un léger avantage : dans sa jeunesse, Bassette était abonné à Sclessin et rêve encore aujourd’hui de porter un jour le maillot rouge et blanc. Selon La Dernière Heure, le Standard s’est récemment renseigné sur sa situation.

Anderlecht le suit également de près. L’entraîneur Besnik Hasi a déjà travaillé avec lui lors de son prêt au KV Malines. À cette époque, Bassette avait marqué cinq buts et montré son potentiel.

Bassette est actuellement en vacances, mais il espère avoir une vraie chance de faire ses preuves lors de la préparation estivale avec Coventry en juillet.