Benjamin Pavard : "Villarreal a fait le match parfait, félicitations à eux"

Après la défaite à Villarreal (1-0) en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le défenseur du Bayern Munich s'est montré lucide.

Benjamin Pavard (26 ans, 9 matchs en LdC cette saison) a mis l’accent sur la belle prestation de Villarreal et de son entraîneur Unai Emery après la défaite du Bayern Munich.

"On n'a pas fait un bon match. Que ce soit offensivement ou défensivement, on n'était pas compacts. On savait à quoi s'attendre avec Villarreal : un bloc très compact qui sait jouer au football, avec un très bon entraîneur qui a des résultats partout où il passe. On s'attendait à un match compliqué, c'est ce qui s'est passé. Villarreal a fait le match parfait, félicitations à eux", a confié l'international français au micro de beIN Sports.