L'AC Milan abandonne la bataille pour Noa Lang

Le club italien vise désormais une cible différente pour le mercato estival.

Malgré une deuxième partie de saison plus difficile, le Club de Bruges espère tirer un bon prix pour Noa Lang. La somme de 25 millions d'euros est notamment évoquée. Mais depuis l'arrivée d'Alfred Schreuder l'international espoir néerlandais a passé plus de temps sur le banc que sur le terrain, ce qui fait douter de nombreux intéressés, dont l'AC Milan. En effet, le club italien aurait abandonné la piste Noa Lang et se dirigerait désormais vers Marco Asensio, l'ailier du Real Madrid. Le joueur espagnol n'est pas toujours titulaire du côté du Real, et l'AC Milan pourrait le récupérer pour le même montant que celui qu'il aurait déboursé pour Noa Lang.