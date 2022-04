Buteur, un Stéphanois s'emporte: "Nous avons été nuls à chier"

Le joueur de Saint-Etienne n'a pas mâché ses mots.

En ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a été humiliée sur la pelouse de Lorient (2-6) ce vendredi. Logiquement remonté au micro de Prime Vidéo, l'attaquant des Verts Denis Bouanga (27 ans, 27 matchs et 7 buts en L1 cette saison) n'a pas mâché ses mots.

"Nuls, franchement on a été nuls à chier. On pensait tout faire en menant 2-0, au final on s'est fait tuer, tout simplement. 6-2 c'est une honte, honte à nous, on fait honte à tout un club. Il n'y a rien à dire, c'est le néant, tout simplement. C'est pas parce qu'on a perdu aujourd'hui que c'est terminé pour se maintenir. Il nous reste des finales, on vient d'en perdre une. Honte à nous", a fustigé l'ancien Lorientais.