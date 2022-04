Saison très décevante du côté de Genk : "Nous avons maintenant la possibilité de nous rattraper lors des Playoffs 2"

Ce dimanche, Genk est allé s'imposer 0-2 du côté du RFC Seraing lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League. Le vice-champion termine donc à la huitième place à l'issue de la phase classique.

Genk a été peu reluisant au Pairay ce week-end et a profité grandement de l'exclsion de Dabila pour exister un peu avant d'ouvrir le score via une belle action individuelle d'Ito. Les Limbourgeois doubleront la mise en seconde période via Thorstvedt avant de gérer leur avantage face à Seraing qui effectuera plusieurs changements après l'heure de jeu afin de ne prendre aucun risque avec ses joueurs en vue des barrages contre le RWDM (23 et 30 avril). "Nous n'avons pas bien commencé le match car il y avait trop peu de mouvement autour du ballon. Une fois le carton rouge sorti, les choses se sont déroulées plus facilement et nous avons pu gagner le match", a reconnu Brian Heynen à l'issue de la rencontre.

Le vice-champion de Belgique a réalisé un exercice 2021-2022 très décevant au vu des attentes, des objectifs et surtout du noyau de qualité conservé l'été dernier. "Si nous regardons l'ensemble de la saison, nous ne pouvons pas être satisfaits. Nous avons maintenant la possibilité de nous rattraper lors des Playoffs 2. Nous allons essayer de de faire le maximum et de terminer le plus haut niveau possible", a conclu le capitaine du KRC Genk.