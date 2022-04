Dani Parejo se paie Julian Nagelsmann : "Quand tu craches en l'air, ça te retombe dessus"

Le Bayern Munich a été éliminé en quarts de la Ligue des Champions par Villarreal (1-1, 0-1). Au prochain match couperet, Julian Nagelsmann y réfléchira à deux fois avant de faire des déclarations fracassantes.

Julian Nagelsmann aurait mieux fait de se taire. Et Dani Parejo (32 ans, 10 matchs et 1 but en LdC cette saison) n'a pas manqué de lui rappeler...

"Lorsque le tirage au sort a été effectué et que Villarreal est tombé contre le Bayern, leur entraîneur a manqué de respect non pas à Villarreal mais au football en disant qu'il voulait régler la qualification dès le match aller. Pour nous, c'était un manque de respect. En fin de compte, quand tu craches en l'air, ça te retombe dessus", a lâché le médian dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.