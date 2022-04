Les Blues ont été pétillants mais le Real-isme était madrilène

On a eu droit à une rencontre magnifique au Bernabeu.

Après le match aller, on le savait: Chelsea était dans les cordes et les portes de l'élimination étaient grandes ouvertes à la suite de la défaite 1-3 il y a une semaine à Stamford Bridge. Du coup, les Blues se devaient de jouer de façon très offensive, bién mis en bouche par leur large victoire du week-end dernier en Premier League.

Le système mis en place par Tuchel est certainement efficace, puisque les Blues vont dominer la rencontre de la tête et des épaules. Le Real est totalement absent des débats et se crée très peu d'occasions au contraire des Anglais. Sur la première véritable opportunité, Mason Mount permet d'ailleurs à son équipe de faire la moitié du chemin en trompant Courtois d'une frappe enroulée (15', 0-1).

Après la pause, et une nouvelle grosse opportunité devant le but du Diable Rouge, une phase fait polémique. Une frappe de James file à côté du but, l'arbitre désigne le point de corner alors que sur les images le ballon ne semble pas touché par Modric. Petite cause, grands effets puisque derrière Rudiger place une tête précise dans le petit filet madrilène (51', 0-2). Les deux équipes sont donc à égalité, tout reste à faire.

La VAR entre alors en jeu. Après une balle perdue par Ferland Mendy, Kanté sert Alonso qui en deux temps trompe Courtois. Chelsea exulte, mais l'Espagnol avait frôlé le ballon de la main. Le règlement est impitoyable et le but est annulé. Dans la foulée, Benzema se réveille et trouve la barre. Mais Chelsea reprend son petit bonhomme de chemin et c'est Werner qui se joue de deux défenseurs du Real avant de tromper Courtois (75', 0-3). Le Real est au plus bas... mais Modric a du talent. Il nous sort un extérieur pied droit pour offrir à Rodrygo le but du 1-3, celui qui remet une nouvelle fois tout le monde à égalité (80', 1-3).

Dans les prolongations, si Chelsea tente de faire la différence, une perte de balle de Tiago Silva permet à Camavinga de mettre Vinivius sur orbite. Le Brésilien sert un certain Karim Benzema qui place une tête puissante au premier poteau (96', 2-3). Chelsea jette toutes ses forces dans la bataille, en vain. C'est donc le Real qui va rejoindre les demi-finales, avec un possible duel contre Manchester City, à la suite d'une victoire 5-4 au total des deux rencontres.