Thomas Lemar explique son retour au premier plan avec l'Atlético Madrid

L'international français vise un retour chez les Bleus pour le Mondial au Qatar.

Thomas Lemar (26 ans, 32 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) est revenu sur les progrès qu’il a réalisés depuis son arrivée chez à l'Atlético Madrid, sous la houlette de Diego Simeone.

"J'ai eu une discussion avec l'entraîneur l'an dernier, quand j'ai commencé à retrouver mes marques dans l'équipe. J'ai un rôle plus en adéquation avec mon style, ce qui a facilité mon intégration dans le système de jeu de l'Atlético", a confié le milieu offensif au cours d’un entretien avec l’Agence France Presse. "Ça me correspond bien. Ce côté travailleur, je l'avais déjà avant. Mais j'ai continué à travailler davantage sur mes points négatifs, qui sont devenus des points positifs... C'est surtout dans le domaine défensif. Dans la récupération du ballon, dans les replis défensifs. Sur ça, j'ai beaucoup travaillé. Cela m'a permis d'agrandir ma palette. Maintenant, je suis un joueur plus complet qu'avant", a conclu l’international français, qui vise un retour en Bleus pour le Mondial au Qatar.