L'entourage de Zirkzee n'exclut pas un séjour prolongé à Anderlecht

De bons Champions' Playoffs, outre les espoirs de titre, peuvent mener Anderlecht vers l'Europe l'an prochain. Un bon argument pour convaincre Joshua Zirkzee de rester au Parc Astrid. Son entourage voit en tout cas le club comme une bonne opportunité pour poursuivre sa progression.

Joshua Zirkzee, crucial pour Anderlecht (17 buts et 10 passes décisives) et bien intégré dans le groupe, est assuré d'encore engranger des minutes avec le Sporting. "Joshua se sent chez lui à Anderlecht. En tant que professionnel, il y joue chaque semaine comme si c'était la première fois et travaille ses statistiques", a déclaré l'entourage du joueur à Het Laatste Nieuws. "Cela a également bien fonctionné avec l'entraîneur dès le premier jour."

"Cette période de prêt a clairement été la meilleure décision possible pour Joshua. Il pourrait donc être sûr de sa place à Anderlecht la saison prochaine et peut-être jouer l'Europe. Un beau 'package' pour son développement ultérieur."

Le futur du Néerlandais dépendra également du Bayern de Munich, bien évidemment. Le contrat de Zirkzee en Allemagne expire à la fin de la saison prochaine et son club voudrait bien en retirer 5 à 10 millions d'euros. Pas vraiment une option pour Anderlecht...