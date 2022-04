Corentin Fiore : "Je ne pouvais pas rêver mieux cette saison"

Après des tests à Seraing, Virton et Mouscron, l'ancien Standardman avait décidé de suspendre tout le monde en rejoignant les Loups l'été dernier. Le défenseur ne regrette pas son choix.

La Raal est championne de D2ACFF et évoluera en Nationale 1 la saison prochaine. "On a réalisé une grosse saison et c'est un beau titre pour tout le monde. On passe un palier et on va retrouver des matchs plus attirants. Les rencontres n'étaient pas très agréables à regarder cette saison car on était attendus par tout le monde et les équipes adverses restaient toutes derrière au Tivoli. Il y aura de belles affiches et le stade sera encore plus rempli que d'habitude, donc ça fait plaisir", nous confie Corentin Fiore qui a décroché un titre de champion, lui qui avait déjà deux Coupes de Belgique à son actif (2016 et 2018) avec le Standard.

Les Loups veulent retrouver par la suite le monde professionnel. "C'est pour cela que j'ai signé ici même si j'avais un peu d'appréhension au début en rejoingnant le monde amateur. C'était important pour moi de signer dans un club où je puisse reprendre confiance et qui a des ambitions. J’espère qu’on arrivera à atteindre les objectifs du club et à permettre à la région de retrouver la D1A avec le club. Tout se déroule bien et j'espère que ça va continuer. J'ai trouvé une équipe et un staff extraordinaires qui m'ont aidé à me relever de toute cette désillusion vécue auparavant. On a créé une belle cohésion d'équipe et j''espère que l'on va pouvoir continuer sur notre lancée. De mon côté, je ne pouvais pas rêver mieux cette saison. J'ai eu du temps et de jeu et j'ai retrouvé mon poste de prédilection en évoluant en défense centrale", a conclu l'ancien Rouche qui ne veut pas terminer la saison en roues libres. "On doit continuer à prendre le plus de points", a-t-il conclu.