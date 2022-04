🎥 Bundesliga : le FC Cologne s'adjuge le derby du Rhin

La saison décevante du Borussia Mönchengladbach a laissé place à une fin de saison solide. Toutefois, la récente série de quatre rencontres sans défaite vient d'être stoppée par le FC Cologne lors du derby du Rhin.

Les troupes de Steffen Baumgart ont infligé un cinglant 1-3 à Gladbach, grâce aux buts de Modeste (5e), Kainz (20e) et Ljubicic (34e). Embolo (85e) réduisait le score en fin de match mais bien trop tard.

Le FC Cologne s'impose et continue à rêver d'Europe avec des rencontres face à Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg puis Stuttgart pour ponctuer la saison.

Three goals and three points in the #RhineDerby for @FCKoeln_en. 📽️🐐 pic.twitter.com/wwn3BivK9M