Jean-Michel Aulas dépité par le comportement des supporters lyonnais

Après l'élimination brutale en Europa League des oeuvres de West Ham United, les supporters de l'OL ont eu un comportement violent, tentant de monter sur le terrain. Jean-Michel Aulas, président lyonnais, ne cautionne pas.

Après l'élimination contre West Ham en Europa League (0-3), les supporters de l'Olympique Lyonnais, déjà dépités par la saison de leur club, ont tenté d'envahir le terrain pour montrer leur mécontentement. Plusieurs ont été placés en garde à vue. Ce week-end, Lyon a redressé la barre, écrasant les Girondins de Bordeaux (6-1), mais reste à voir si cela calmera les mécontents.

Jean-Michel Aulas, lui, s'est exprimé sur le sujet. "Ecoutez, les résultats ne sont pas à la hauteur, mais il reste six matchs. Nous avons eu une bonne discussion avec le staff et les joueurs. Nous allons tout faire pour rendre les supporters fiers comme ce soir, et retrouver l'Europe en fin de saison", entame le président rhodanien dans Le Progrès. L'OL est actuellement 8e, à 4 points des places européennes. "Mais nous avons quatre joueurs de 19 ans dans notre groupe. Comment pensez-vous qu'ils vivent les violences dont ils ont été témoins, les supporters qui viennent jusqu'à l'hôtel? Faire ça, c'est pire que de ne pas nous encourager, c'est lutter contre nous et nos chances de victoire".