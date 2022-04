LaLiga : Le Barça se fait surprendre !

Après sa déconvenue enregistrée contre Francfort, Barcelone a concédé une nouvelle défaite au Camp Nou contre Cadix (0-1).

Quelques jours après sa déroute contre l'Eintracht Francfort en quart de finale de l'Europa League, le Barça a chuté contre Cadix en championnat ce lundi.

Après une première période soporifique voire à la limite de l'ennui, les visiteurs ouvriront le score après la pause. Après un centre de Fernandez au second poteau, Sobrino trouvera Ter Stegen à bout portant, mais le portier allemand verra Pérez profiter d'une défense catalane passive pour envoyer le ballon au fond (48e), 0-1. Les Andalous conserveront le score grâce à un Ledesma vigilant et décisif devant Dembélé, De Jong et Aubameyang (68e, 78e et 90e).

Le FC Barcelone chute de nouveau devant son public et manque d'assurer la seconde place du classement. De son côté, Cadix sort de la zone de relégation.