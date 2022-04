Xavi revient sur la journée cauchemardesque de jeudi : "Dès le début de la journée, j'ai senti que ça allait mal se passer"

En marge de la réception de Cadiz ce lundi, le coach du Barça est revenu sur la soirée cauchemardesque vécue lors du match retour des quarts de finale de l'Europe League contre l'Eintracht Francfort.

Le FC Barcelone, qui avait fait de l'Europa League l'objectif majeur de sa fin de saison, s'est fait sortir en quart de finale par Francfort jeudi. Mais au-delà de la défaite, c'est la présence massive de plusieurs dizaines de milliers de supporters allemands dans les travées du Camp Nou qui a choqué en Catalogne.

"Dès le début de la journée, j'ai senti que ça allait mal se passer", a confié Xavi en conférence de presse. "Dès que nous avons quitté l'hôtel, ils nous ont tout balancés. Quand cela vous arrive dans votre propre maison, vous avez l'impression d'avoir été volé d'une certaine manière. Leurs supporters ont tout jeté sur notre bus, nous ne pouvions pas entrer dans le stade par la voie habituelle. Nous avons vu beaucoup de supporters de l'Eintracht, ce à quoi nous ne nous attendions pas", a lâché le T1 du club blaugrana.

"Bref, tout s'est mal passé dès le début. Après le penalty, cela ressemblait à l'une de ces nuits douloureuses, pas seulement au niveau sportif, mais à tous les niveaux. Ça a mal commencé et ça s'est mal fini. Maintenant nous devons reconstruire, demain est un nouveau départ et on doit penser aux huit matches qu'il nous reste et à notre objectif principal qui est de nous qualifier pour la Ligue des champions."