Ralf Rangnick : "Décevant et humiliant, mais ils ont six ans d'avance sur nous"

Après la lourde défaite subie à Liverpool (0-4), l'entraineur de Manchester United était dépité.

"C'est embarrassant, c'est complètement décevant et aussi humiliant, mais nous devons accepter qu'ils ont six ans d'avance sur nous. L'équipe a besoin d'être reconstruite, c'est clair. Liverpool n'avait besoin que de deux ou trois fenêtres de transfert et si vous savez ce que vous cherchez, cela ne prend pas quatre ou cinq ans. Ici, dans notre club, ça doit commencer cet été", a lâché Ralf Rangnick en conférence de presse.

"Je pense qu'un jeu comme celui d'aujourd'hui (mardi) a montré de façon très drastique que cette reconstruction est nécessaire. Lors de la première moitié du match, on n'était pas à la hauteur. Sur le premier but, notre plan de match ne prévoyait pas de jouer si haut, de concéder une action de transition après quatre minutes. On avait tous les joueurs à la ligne médiane. Notre côté gauche était complètement ouvert. En première mi-temps, nous n'étions nulle part", a conclu l'entraîneur de Manchester United.