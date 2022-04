La concurrence Donnarumma-Navas sur le point d'être bouleversée?

Cette saison, Gianluigi Donnarumma a été propulsé titulaire dans la foulée de son transfert l'été dernier, aux dépens d'un Keylor Navas décidément jamais en veine. Mais le meilleur gardien de l'Euro déçoit.

Gigi Donnarumma (23 ans) vit une saison franchement décevante, après avoir ébloui toute l'Italie à Milan, puis toute l'Europe lors de l'Euro 2020. Transféré au PSG, il a pris la place de Keylor Navas, et Mauricio Pochettino a tenté d'instaurer une rotation. Keylor Navas était titulaire ce mercredi contre Angers et s'est ensuite plaint de la situation face aux micros de Prime Video. Le coach du PSG a réagi.

"Je ne pense pas qu'il y ait un autre club en Europe avec une telle situation au niveau des gardiens de but, avec deux numéros 1 potentiels. La cohabitation entre les deux a été bonne mais l'avenir sera différent", a confirmé Mauricio Pochettino. "Keylor et Gianluigi auraient aimé jouer plus, et les circonstances font qu'à l'avenir, ça se passera de manière différente. Il faut se servir de cette expérience pour mieux gérer les gardiens de but à l'avenir". Cela signifie donc à coup sûr que l'un des deux gardiens de but du PSG quittera le club cet été, ou que l'un des deux devra accepter d'être n°2 incontestable.