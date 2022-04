Hein Vanhaezebrouck sur son avenir : "Les discussions sont en cours"

Hein Vanhaezebrouck sera-t-il toujours le coach de Gand la saison prochaine?

Il reste six matchs à jouer, mais la saison de La Gantoise est d'ores et déjà réussie après la victoire en Coupe de Belgique. Le ticket européen est assuré, et Hein Vanhaezebrouck pourrait ... partir par la grande porte ? Il est en tout cas en fin de contrat. En conférence de presse, il a évoqué sa situation et calmé le jeu. "Les discussions sont en cours avec la direction. Nous ne voulons pas nous précipiter. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet et nous communiquerons à un moment donné", déclare-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Pour le moment, VHZB se contente donc de travailler à la fin de saison et même à la saison prochaine. "Même si je venais à partir, je dois tout de même travailler pour l'avenir. Ce n'est pas parce que votre contrat se termine que vous devez vous dire : "Encore quelques semaines et je suis parti". Il faut tout faire pour laisser les choses en ordre en cas de départ, ça me semble logique", explique le coach des Buffalos. "Et ce n'est pas parce que nous avons gagné la Coupe que nous arrêtons de travailler".