Van Crombrugge très critique : "L'Union s'est donnée à fond, pas nous"

Après la défaite, les supporters du RSC Anderlecht ont été sifflés par leurs supporters. Sans surprise pour Hendrik Van Crombrugge, qui a tout de même été les saluer : "Nous ne pouvions rien réclamer ce soir".

Hendrik Van Crombrugge a vécu une soirée très frustrante : on peut le dire, le portier anderlechtois a été totalement lâché par sa défense ce soir. Après deux minutes seulement, Deniz Undav et Bart Nieuwkoop arrivent bien trop facilement devant ses buts. "Quand tu te fais avoir après deux minutes sur base d'un coup-franc, c'est que tu n'as pas fait tes devoirs", se lamente le capitaine abandonné. "Et quand après douze minutes, c'est 2-0, tu sais que ce sera très difficile".

L'Union y a été à fond, je n'ai pas vu ça chez nous

Anderlecht a ensuite réussi à relever la tête, mais sans jamais parvenir à aller chercher ce but égalisateur. Van Crombrugge aurait aimé voir plus d'esprit de révolte. "À 2-1 et même 3-1, tu t'attends à voir un peu de kick and rush, du mouvement, mais il ne s'est rien passé. Aucune verticalité", assène-t-il. "On optait toujours pour la solution la plus sûre. Ca ne pouvait pas marcher comme ça. Tu ne peux pas mettre leur organisation en danger de cette façon. L'Union gagnait chaque duel, chaque second ballon. Eux y ont été à fond. Je n'ai pas vu ça chez nous. Il va falloir se remettre en question".

On peut le dire, on a rarement vu Van Crombrugge aussi dépité après une défaite cette saison. "Écoutez, nous avons déjà réussi à tirer quelque chose d'une mauvaise prestation. À Courtrai, par exemple. Parce que la mentalité suivait. Contre Gand et aujourd'hui, nous ne méritions rien. C'était une prestation en-dessous de la moyenne", conclut le gardien anderlechtois.