🎥 Thierry Luthers fait ses adieux au journalisme sportif : salut Thierry!

Ce lundi, Thierry Luthers faisait ses adieux lors de l'Ă©mission La Tribune, sur la RTBF. Salut Thierry et merci!

Les hommages se succèdent depuis plusieurs semaines, et pour cause : c'est un véritable géant du journalisme sportif belge qui prend sa retraite. Après plus de 40 ans à la RTBF, l'une des voix les plus emblématiques de notre football avait déjà fait ses adieux à la radio, après un dernier - long - match : la finale de la Coupe de Belgique, sa dernière présence dans nos tribunes. La dernière à titre professionnel, car on espère bien pouvoir recroiser Thierry et ses célèbrissimes quizzs à l'occasion dans les salles de presse de Pro League.

Ce lundi, c'est l'émission La Tribune de la RTBF qui a mis à l'honneur "Tonton" Thierry. Un Monsieur Luthers ému aux larmes et auquel on le dit à notre tour : salut Thierry, et merci pour ta sympathie envers les confrères de grands comme petits médias.