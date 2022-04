Dries Mertens devrait rester à Naples contre une grosse baisse salariale!

Il y avait des doutes concernant l'avenir de Dries Mertens au Napoli. Le Belge tenait à rester au club, mais allait devoir accepter de baisser son salaire.

Cette semaine, Dries Mertens (35 ans) et Aurelio De Laurentiis, l'emblématique président du Napoli, ont ainsi discuté de l'avenir du Belge. Mertens est en fin de contrat en juin prochain et malgré son statut culte chez les Partenopei, son temps de jeu et son âge ont amené Naples à hésiter à le prolonger. "Ciro", de son côté, souhaitait rester, lui qui est tombé amoureux de la ville et de la vie en Italie.

D'après le Corriere dello Sport, Dries Mertens aurait accepté pour rester une énorme baisse salariale : ses émoluments seraient ainsi divisés par trois. S'adressant à la radio Kiss Kiss Bank Bank, De Laurentiis avait quant à lui confié qu'il ne devrait "pas y avoir de problème" concernant la prolongation de Dries. Ce serait donc fait pour 1,5 million d'euros annuels plutôt que 4,5. Le public de Naples pourra encore applaudir celui qui détient le record de buts du club...