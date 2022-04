Serie A : l'Udinese écrase la Fiorentina chez elle

Il n'y a pas que la Ligue des Champions ce soir : on joue également en Serie A.

L'Udinese se déplaçait ainsi du côté de la Fiorentina ce mercredi soir, et la Viola a fait une très mauvaise opération dans le cadre de la luttre pour l'Europe. L'Udinese s'est en effet imposée largement (0-4) à Florence, via des buts de Mari, Deulofeu, Walace et Udogie. La Fiorentina rate donc une occasion d'intégrer le top 6 et de dépasser la Roma et l'Atalanta.