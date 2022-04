Arne Slo ne cache pas son admiration pour Jorge Sampaoli : "Je suis très fan de ses idées"

Ce jeudi (21h), Feyenoord accueille l'Olympique de Marseille lors de la demi-finale aller de la Conference League.

L'entraîneur de Feyenoord, Arne Slot n'a pas tari d'éloges à propos de Jorge Sampaoli. "J'ai beaucoup de respect pour ce coach. Il y a neuf ou dix ans, beaucoup de jeunes entraîneurs suivaient son exemple, son jeu offensif. J'aime bien ce qu'il fait depuis le Chili et j'ai suivi sa carrière. Plus jeune, il a même grimpé dans un arbre pour pouvoir voir un match. Je suis très fan de ses idées et je partage une partie de son fanatisme", a expliqué le technicien néerlandais en conférence de presse.