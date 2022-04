"Deuxième fois en 4 mois qu'ils me tuent"

Ce jeudi, les médias italiens ont annoncé le décès de l'agent Mino Raiola. Mais quelques minutes plus tard, le bras droit de l'Italien, José Fortes Rodriguez, a fermement démenti cette information. Et sur le réseau social Twitter, un message a été publié sur le compte personnel de l'homme d'affaires !

"Etat de santé actuel pour ceux qui se posent la question : énervé, seconde fois en 4 mois qu'ils me tuent. Semble également capable de ressusciter", peut-on lire. Opéré d'un problème pulmonaire en janvier et placé en soins intensifs depuis, Raiola se bat donc encore contre la maladie.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.