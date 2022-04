Benjamin Lambot ne veut pas entendre parler de pression contre l'Olympic : "Elle est présente depuis le début de la saison"

Ce samedi soir (20H), le RFC Liège recevra l'Olympic lors de la dernière journée de la phase classique de Nationale 1.

Le RFC Liège a digéré la défaite enregistrée au Patro Eisden le week-end dernier (3-2). "Nous avons analysé quelques vidéos, et j'ai moi-même vu que j'ai disputé ma moins bonne prestation de la saison. Nous sommes passés à côté de notre sujet sur certaines phases, et cela s'est payé cash. C'est très décevant surtout lors d'un match si important. Nous avons toujours notre destin en main", a expliqué Benjamin Lambot en conférence de presse. "Si la pression est présente ? Elle est là depuis le début de la saison étant donné nos ambitions. Nous avons eu des moments de doute il y a plusieurs semaines. La pression fait partie du football et il y en a plus chez nous avec l'enjeu du match de samedi", a précisé le défenseur central.

Le matricule 4 est dans l'obligation de s'imposer ce week-end afin de terminer dans le top 4 synonyme de Tour final. Troisième au classement et ne possédant pas la fameuse licence, l'Olympic viendra jouer à Rocourt sans la moindre pression. "C'est difficile de connaître l'état d'esprit des équipes qui n'ont rien à perdre. Ils veulent peut-être se qualifier pour les Playoffs. L'Olympic est une bonne équipe qui joue l'un des meilleurs footballs de la division. Ce sera un match tendu et compliqué, mais nous jouons mieux face à des équipes qui jouent vers l'avant", a conclu l'ancien capitaine du Cercle de Bruges.