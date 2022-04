Karim Benzema favori pour le Ballon d'Or ? Jérôme Rothen n'oublie pas Kevin De Bruyne

Alors que beaucoup d'observateurs voient Karim Benzema comme le grand favori pour le Ballon d'Or, Rothen estime que le Diable Rouge a également ses chances dans cette course.

Karim Benzema s'avance comme le grand favori pour remporter le Ballon d'Or, mais il ne faut pas oublier un certain Kevin De Bruyne selon Jérôme Rothen.

"On ne va pas se voiler la face. Aujourd’hui, pourquoi les joueurs sont Ballon d’Or ? Parce qu’ils gagnent des titres importants. La Ligue des Champions, c’est encore tôt. Si c’est City qui va en finale de la Ligue des Champions, on va continuer à dire que Benzema a un boulevard pour le Ballon d’Or ? Kevin De Bruyne aussi est un joueur hors normes, et cette année, il va peut-être finir champion d’Angleterre et gagner la Ligue des Champions. Est-ce qu’on va continuer à penser que Karim Benzema a un boulevard si cela arrive ? Bien sûr qu’il est l’un des meilleurs du monde en ce moment, mais excuse moi d’avoir un petit penchant pour De Bruyne si jamais il gagne la Ligue des Champions", a confié le consultant pour RMC.