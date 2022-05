L'OL refroidit sèchement l'OM

L'Olympico a nettement tourné à l'avantage des Lyonnais, qui se relancent dans la course à l'Europe.

L'Olympique de Marseille a bu la tasse dans son Vélodrome. Les Marseillais ont en effet subi la loi de l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Un match qui dans sa dernière demi-heure, au cours de laquelle les hommes de Peter Bosz ont été redoutablement efficace.

Castello Lukeba avait ouvert le score à la 55e minute, le but du break, des œuvres de Moussa Dembélé, a été inscrit 20 minutes plus tard et Karl-Toko Ekambi a mis fin aux débats en toute fin de match. Un succès qui permet à l'OL de grimper au septième rang, avec cinq unités de retard sur Nice. Marseille conserve sa deuxième place, mais loupe une première occasion de définitivement la sécuriser.