Dani Alves veut rester au FC Barcelone une saison de plus

Dani Alves aura 39 ans cette semaine, mais espère bien faire encore un peu durer le plaisir au FC Barcelone.

Dani Alvès, 39 ans le 6 mai (ce vendredi), a pris une importance que peu imaginaient au FC Barcelone pour son retour. L'ancien équipier de Xavi est devenu l'un des cadres du vestiaire, même s'il n'a disputé que 13 rencontres (1 but, 3 assists). Alvès n'avait signé que pour une saison mais selon Marca, il espère bien obtenir une extension de bail.

La direction et le Brésilien devraient se mettre à table et discuter d'une prolongation de contrat d'un an. Alvès pourra donc tenter d'encore allonger son interminable palmarès, lui qui est déjà le joueur le plus titré de l'histoire du football.