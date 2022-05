🎥 Premiers accrochages entre les supporters de Marseille et de Feyenoord

La demi-finale retour de Conference League s'annonce plus tendue que jamais.

Il y a pile une semaine, Feyenoord s'imposait face à l'Olympique de Marseille au terme d'une rencontre spectaculaire et prenait un léger avantage en vue d'une qualification pour la première finale de l'Histoire de Conference League. Lors de cette manche aller remportée 3-2 par les Néerlandais, les supporters de Feyenoord se sont illustrés de la plus belle des manières à De Kuip : chants incessants, une grosse pression sur les adversaires et une ambiance de folie lors des trois réalisations des locaux. Cette Conference League a beau être décriée par certains, nul doute que les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales n'ont qu'une seule obsession : décrocher la victoire finale et entrer dans l'Histoire en devenant le premier vainqueur de cette compétition. "A jamais les premiers" tel est le slogan de l'Olympique de Marseille, qui veut réitérer son exploit de 1993 en finale de Ligue des Champions. Près de 50.000 Marseillais sont attendus ce soir au Vélodrome, malgré la fermeture du virage nord. Mais les supporters de Feyenoord ne sont pas en reste. Un petit peu moins de 5.000 Néerlandais ont fait le déplacement en cité phocéenne, et près de 1.500 d'entre eux ne disposent pas de ticket pour assister à la rencontre.

Cet affrontement, qui s'annonce donc électrique, a déjà débuté entre les supporters sur le Vieux Port, hier soir. Les forces de sécurité sont arrivées rapidement et en masse, mais elles ont également été visées par des jets de projectile. Une chose est certaine : l'après-midi sera chaude au pied de Notre-Dame de la Garde.