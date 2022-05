Edward Still ne veut pas parler de dernière chance : "On parle juste du contenu"

Charleroi a très mal entamé ses Playoffs pour l'Europe. Les Zèbres sont dos au mur, mais Edward Still ne veut pas raisonner en ces termes.

Charleroi est désormais à 7 points de La Gantoise, et reçoit un Racing Genk en pleine confiance après un bilan inverse à celui des Zèbres - deux victoires. Mais pour Edward Still, pas question de se mettre plus de pression. "Nous ne pensons pas en termes de "dernière chance". Ce qui compte, c'est le contenu, la qualité. Nous ne pensons pas aux conséquences des rencontres que nous jouons", affirme l'entraîneur du Sporting.

Le contenu du match contre Gand, d'ailleurs, a "frustré" Still. "Nous avions limité Gand à peu de choses à part Tissoudali. Nous avons été supérieurs dans tous les domaines, comme l'ont montré les statistiques. Puis nous avons une grosse occasion avant la mi-temps qui, si elle est mise, change le scénario du match", rappelle-t-il. C'est par après que le match a échappé aux Zèbres. "À Malines, les supporters ont vu que nous méritions de gagner le match. Mais contre Gand, perdre le fil sur quelques actions, c'était dommage".

"Brusquer" Genk

Charleroi a donc été piégé à deux reprises, mais Still affirme avoir mis le doigt sur quelques points à travailler. L'accent sera donc mis sur ces progrès à faire. "On va affronter une très bonne équipe qui compte tous ses éléments fit, ce sera un défi de taille. Mais nous avons beaucoup appris de nos défaites cette saison. Il y a des erreurs de concentration, des faiblesses en contre-attaque. On connaît nos forces et faiblesses, on les a bien travaillées. Maintenant, à nous de terminer de manière positive".