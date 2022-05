Roy Hodgson annonce son départ

Nommé en janvier pour remplacer Claudio Ranieri, le technicien anglais avait était sorti de sa retraite pour tenter de sauver les Hornets. Sans succès puisque son équipe occupe la 19e place de la Premier League, avec 12 points de retard sur le 17e, et devrait être reléguée à la fin de la saison.

L'entraîneur Roy Hodgson (74 ans) a annoncé ce mercredi qu'il ne poursuivra pas son aventure avec Watford.

"J'ai accepté ce poste et je suis sorti de ma retraite pour faire ce travail particulier. Maintenant, ce travail est terminé", a confié l'ancien sélectionneur de l'Angleterre, qui ne devrait pas reprendre un autre poste. "Je pense que j'ai gagné le droit de prendre du recul, de profiter de mon temps libre et de passer du temps avec ma femme et mon fils."