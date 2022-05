Monaco et Clement alignent une 8e victoire consécutive contre Lille !

Les Monégasques réalisent une remontée fantastique et peuvent encore espérer un ticket en Champions League.

Monaco et Philippe Clement poursuivent leur irrésistible série d'invincibilité. Ce vendredi, les Monégasques se sont imposés 1-2 contre Lille et viennent d'aligner une 8e victoire d'affilée.

Tchouameni par deux fois (42e et 75e) a mis les siens sur la voie de la victoire. Angel Gomes s'est chargé d'inscrire l'unique but côté lillois. On notera qu'Amadou Onana a disputé l'intégralité de la rencontre dans l'entrejeu des Dogues.

Au classement, Monaco s'empare provisoirement de la 2e place avec 65 points et peut toujours espérer une qualification pour la Ligue des Champions.