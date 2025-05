Interrogé sur son avenir, Kevin De Bruyne répond clairement !

Kevin De Bruyne avait à cœur de clore cette saison sur une note positive, mais la FA Cup a une nouvelle fois échappé à Manchester City. Une déception de plus pour le capitaine belge ! Et l'avenir de KDB dans tout ça ? Le Diable Rouge a pris la parole à ce sujet en zone mixte.

Manchester City s'est incliné en finale de la FA Cup à Wembley contre Crystal Palace (1-0). Eberechi Eze a mis fin aux rêves des Citizens de remporter leur seul et unique trophée cette saison en ouvrant le score juste après le quart d'heure de jeu.

De Bruyne était logiquement très déçu après cette défaite ! Ayant été un joueur clé pour Manchester City ces dernières années, avec un total impressionnant de dix-neuf titres remportés, il ne décrochera pas de vingtième trophée.

"Mais dix-neuf titres, ce n’est pas si mal. Cela ne diminue en rien les dix années que j’ai passées ici, que ce soit vingt titres ou pas", a déclaré le Diable Rouge à Sporza après la finale perdue.

Le futur de Kevin De Bruyne

Mais alors, quel sera son futur ? Où ira Kevin De Bruyne ? Liverpool, Naples, des équipes turques, le Chicago Fire et des clubs d'Arabie Saoudite ont notamment déjà été évoqués.

"Je ne sais pas où j'irai. Cela va dépendre de qui est intéressé. J'ai une famille, je dois prendre soin de mes jeunes enfants. Ma décision doit donc convenir à tout le monde et pas uniquement à moi. Si j'avais 20 ans et que j'étais seul, ma décision aurait été plus simple. C'est plus compliqué désormais", a expliqué le joueur en zone mixte. Il a également reconnu avoir des contacts avec des équipes et est ouvert à l'idée de rester en Premier League.