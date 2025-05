L'Antwerp prêt à laisser gagner l'Union par haine de Bruges ? "Aller à la fête du titre du Club serait un cauchemar"

Samedi, l'Antwerp jouera son dernier match à domicile de la saison contre l'Union. Mais dans les tribunes du Bosuil, une grande crainte prédomine : celle de voir le Club de Bruges devenir champion.

Non seulement les Anversois redoutent ce scénario parce que l'animosité envers le Club est au plus haut, mais aussi parce qu'ils ne veulent en aucun cas participer à la fête du titre brugeois si l'Union venait à perdre des plumes.

La rivalité entre l'Antwerp et le Club de Bruges remonte loin, jusqu'à un match tristement célèbre en 1908 où des joueurs anversois ont été canardés de pierres après le match. Même aujourd'hui, 117 ans plus tard, les blessures ne sont toujours pas refermées. L'histoire sombre reste présente chez les supporters, qui préféreraient voir n'importe qui d'autre que les Blauw en Zwart soulever le trophée.

La peste ou le choléra

Dominik Van Landeghem, président de la Fédération des supporters de l'Antwerp, résume de manière concise le sentiment général : "Nous sommes partagés. Bien sûr, nous voulons finir sur une bonne note et offrir à Toby Alderweireld un départ digne de ce qu'il représente. Mais l'idée que gagner contre l'Union nous oblige à potentiellement participer à une fête de Club la semaine prochaine... c'est un cauchemar pour beaucoup", a-t-il expliqué dans la Gazet van Antwerpen.

L'Antwerp a des raisons sportives de se battre contre l'Union, mais de nombreux supporters gardent silencieusement l'espoir qu'une victoire ne soit peut-être pas nécessaire. Il est peu probable que ces considérations dépassent le cadre des tribunes. Le staff et les joueurs ont un honneur à défendre, ils n'ont pas gagné le moindre match à domicile dans ces Playoffs.

Van Landeghem ne laisse aucun doute sur l'intégrité sportive de son club : "Après tout, nous jouons notre propre match, pas celui d'un autre". De plus, l'Union n'est pas non plus particulièrement appréciée au Bosuil. L'inverse est réciproque : les Saint-Gillois y ont perdu 2-0 en championnat et 5-1 en Coupe.