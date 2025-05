🎥 Adieux manqués pour Kevin De Bruyne : Manchester City chute en finale de la FA Cup !

Finale de coupe inédite à Wembley entre Manchester City et Crystal Palace, invité surprise et outsider face à des Cityzens désireux de ponctuer une saison désastreuse sur une note positive.

Outre-Manche, tous les yeux étaient rivés sur Wembley cet après-midi, où se jouait la finale de la FA Cup entre Crystal Palace et Manchester City. Une rencontre particulière pour Kevin De Bruyne, sur le départ après une décennie passée sous les couleurs de City. En face, un invité surprise au palmarès vierge. Les Eagles ont été finalistes malheureux en 1990 et 2016, et souhaitaient remporter leur premier trophée ainsi qu'un billet pour l'Europa League.

Kevin De Bruyne et Jérémy Doku étaient au coup d'envoi, City prenait les choses en main rapidement mais se heurtait à un Dean Henderson très affûté. Le portier de Palace stoppait les tentatives de Haaland puis Gvardiol.

Crystal Palace répondait en ouvrant le score à la surprise générale. Eberechi Eze (16e) ponctuait un contre rapide, l'Anglais reprenait le centre de Daniel Muñoz pour planter le premier but. A la demi-heure de jeu passée, Omar Marmoush manquait l'occasion d'égaliser. L'Egyptien voyait son penalty stoppé par Henderson.

Après le repos, Daniel Muñoz (ex-Genk) pensait doubler la mise mais son but était annulé pour hors-jeu. Le temps passait, mais malgré le travail de KDB et de Jérémy Doku, City ne trouvait pas la faille. Echeverri (83e), bien servi par Kevin De Bruyne, butait sur un Dean Henderson des grands jours. Dans les arrêts de jeu, le Belge voyait encore sa frappe filer juste à côté des cages de Palace.

Le club basé à Londres marque l'histoire en remportant son tout premier titre majeur. Logiquement élu homme du match, Dean Henderson n'a laissé aucun espoir aux joueurs de Guardiola et gâche les adieux de Kevin De Bruyne, qui aurait souhaité quitter Manchester City avec un dernier trophée.

