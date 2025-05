Que diable Marten vient-il faire au Standard ? Marc Wilmots lève le voile sur le rôle de son fils

Présent en conférence de presse cette après-midi, Marc Wilmots n'a éludé aucun sujet. Il a notamment évoqué l'arrivée de son fils Marten à ses côtés.

C'est la première décision marquante de l'ère Wilmots au Standard : emmener son fils avec lui pour l'aider dans le bon fonctionnement du club. Marten Wilmots va donc raccrocher les crampons après deux saisons à l'Union Rochefort pour se consacrer entièrement à ses nouvelles fonctions.

Qu'apportera-t-il exactement ? Marc Wilmots en dit plus : "Un de mes défauts à Schalke était de ne pas bien parler anglais. J'avais besoin de quelqu'un qui parle anglais et qui est aussi bon en informatique. Mon fils a créé ma société immobilière, il est plus avancé que moi".

Les Wilmots se complètent bien

"Il a aussi l'ADN Standard (il y a été formé pendant deux ans, des U19 aux U21). Je sais que je peux lui faire confiance. Quand je vais en déplacement, je sais qu'il y a une certaine confidentialité, que rien ne sort", poursuit le nouveau directeur sportif.

Le binôme se veut complémentaire : "Un autre point important est qu'il connait bien l'académie. Je lui ai proposé d'arrêter son boulot, c’était mon bras droit dans la gestion immobilière, donc il me connaît ; il sera d’un soutien énorme. C'est une décision prise dans l’intérêt du club".

Pierre François s'est également exprimé à son sujet : "On ne peut pas pénaliser gens de qualité sous prétexte qu'ils sont de la famille. Marc nous a présentés, même si on se connaissait déjà, je connaissais ses qualités et son amour du football. Et puis, on ne peut pas dire que l'association père-fils ne peut pas être une bonne formule" (il avait emmené son fils Samuel au sein du service communication au RFC Liège NDLR).