"Elle mettra Bruges sous pression" : un ancien coach d'Anderlecht aborde le sprint final en JPL

Malgré l'avantage que détient actuellement l'Union, la lutte pour le titre de champion n'est pas encore terminée et s'annonce très passionnante jusqu'au bout.

En cette fin de saison, l'Union et Bruges sont au coude à coude pour décrocher le titre. Les Blauw & Zwart veulent asseoir leur domination de ces dernières années et empocher le doublé, après avoir remporté la coupe de Belgique.

Les Bruxellois, eux, veulent marquer l'histoire du club et enfin décrocher ce titre qui leur échappe de manière frustrante depuis quelques années.

Si l'Union s'impose ce soir sur le terrain de l'Antwerp et que le Club s'incline dimanche sur le terrain d'Anderlecht, l'Union sera alors championne de Belgique. Sans cela, il faudra attendre la dernière journée, le dimanche 25 mai.

Suiveur de notre championnat et analyste, Johan Boskamp n'a bien sûr pas manqué de commenter ce sprint final pour le titre et a d'ores et déjà fait son pronostic : "L'Union est dans une très belle position car si elle gagne ce soir, elle mettra le Club de Bruges sous pression", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg.

"La tâche est simple. Je pense qu'ils peuvent gérer cette pression un peu mieux que l'Ajax. La semaine dernière, ils ont également dû faire face à la pression à Genk, mais ils ont tout de même réussi à s'acquitter de leur tâche assez facilement au final", poursuit l'analyste néerlandais.