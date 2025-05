🎥 Gâteaux, protestation et message fort : les supporters d'Anderlecht disent adieu à Vandenhaute à leur manière

Les supporters d'Anderlecht l'avaient déjà annoncé la semaine dernière : ils allaient organiser un pot de départ symbolique pour Wouter Vandenhaute.

C’est une action ludique, mais avec un message sérieux. Les supporters en ont assez d’être devenus la risée du football belge : "Tout le monde se moque de nous, et ils ont raison", a commenté l’un des organisateurs en haussant les épaules.

L’action de la Mauves Army est pacifique. Ils ont distribué de quoi manger et boire. Ils ont même invité Wouter Vandenhaute à venir partager un verre. "Ça aurait été sympa, non ? On aurait pu le remercier pour cinq ans de rien."

Vandenhaute en prend pour son grade en raison de sa gestion constamment changeante. Le turnover du personnel, les mercatos ratés, les changements dans l’académie des jeunes… tout lui est reproché.

"Je pense que nous sommes ceux qui sont restés les plus fidèles à l’équipe", affirme la Mauves Army. "On les a toujours soutenus, mais à un moment donné, c’est trop. On a déjà fait beaucoup de compromis."

Ce qui se passera pendant le match reste encore à voir. Des protestations contre Vandenhaute sont également attendues dans le stade, mais jusqu’où cela ira…