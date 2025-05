Grosse claque pour Lucas Stassin, Malick Fofana de justesse : les jeux sont faits pour les Belges de Ligue 1

Outre le titre déjà acquis par le PSG et la relégation actée de Montpellier, il y avait encore de l'enjeu pour cette 34e et dernière journée de championnat.

Derrière le PSG, déjà sacré champion de France, la course à la Ligue des Champions concernait Marseille, Monaco mais surtout Nice. Certaines de terminer sur le podium et de jouer la Ligue des Champions, les deux premières citées se disputaient la place de dauphin, alors que les Aiglons n'étaient pas encore assurés de garder leur quatrième place.

La course à l’Europe

En effet, cette 4e place qualificative pour le 3e tour de qualification pour la Ligue des champions, se jouait entre Nice, Lille, Strasbourg et Lyon. Et c'est finalement l'OGC qui décroche le précieux ticket suite à sa large victoire sur Brest.

La victoire 2-1 de Lille (avec Thomas Meunier et Matias Fernandez-Pardo titulaires) face à Reims n'aura donc pas vraiment servi, mais les Dogues seront tout de même européens, tout comme Lyon et Malick Fofana qui reviennent de loin grâce à leur victoire face à Angers, et passent de justesse devant le Strasbroug de Diego Moreira (titulaire).

La course au maintien

En bas de classement, Montpellier était déjà sûr de terminer lanterne rouge, alors que Saint-Étienne et Le Havre avaient une ultime chance de peut-être se sauver derrière Nantes et Reims en danger.

Privés de Lucas Stassin, les Verts ne sont pas parvenus à venir à bout de Toulouse (2-3) devant leur public et redescendent donc en Ligue 2, où Lorient (champion) et le Paris FC avaient déjà décroché la promotion vers l'élite, alors que Metz jouera sa montée en barrages face au 16e de Ligue 1, à savoir Reims.

Ultime échéance de la saison

Enfin, la saison se ponctuera avec la finale de la coupe de France. Le PSG affrontera Reims samedi prochain, avant sa finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan.