À peine arrivé, un jeune d'Anderlecht pourrait déjà s'en aller cet été !

Jan-Carlo Simic, défenseur de 20 ans à Anderlecht, attire déjà l'attention de Galatasaray. Selon le journaliste Kağan Dursun, le club turc l'a inscrit sur sa short-liste.

Il n’a joué qu’une saison en Belgique, mais son nom commence déjà à circuler ailleurs. Jan-Carlo Simic, 20 ans, n’est peut-être pas encore une référence en Pro League, mais ses performances ont suffi à éveiller l’intérêt. Anderlecht pourrait devoir gérer un dossier qu’il n’avait pas forcément anticipé.

Recruté pour 3 millions d’euros à l’AC Milan, où il évoluait avec la réserve, Simic a signé une première saison correcte sous le maillot mauve. Trois buts en championnat, une certaine régularité, mais rien de renversant non plus. Selon Kağan Dursun, journaliste bien informé sur l’actualité de Galatasaray, le Serbe figure sur la short-liste du club turc pour renforcer sa défense centrale.

-Simic

-David Carmo

Du côté d’Istanbul, on cherche à injecter du sang neuf dans un secteur défensif vieillissant. Simic, jeune, formé en Italie et relativement peu exposé médiatiquement, représente un profil accessible et à potentiel.

Pour Anderlecht, cette rumeur tombe dans un contexte toujours instable. Le club peine à construire sur le long terme et voir un jeune joueur déjà convoité après une seule saison pourrait relancer les critiques sur sa stratégie sportive.

Simic, lui, n’a pas réagi. Mais en coulisses, les choses bougent. Et à Bruxelles, il est peut-être déjà temps de verrouiller ce qui peut encore l’être