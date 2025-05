Vertonghen proche du pire pour sa dernière à la maison : les cotes d'Anderlecht face à Bruges

Peu d'Anderlechtois ont brillé ce dimanche, même si au final, ils ont offert une résistance correcte à Bruges. Malheureusement pour Vertonghen, il est l'un des deux joueurs les moins biens cotés par Walfoot pour sa dernière au Lotto Park.

Coosemans (5)

Rien à faire, aucune responsabilité engagée sur les buts. Il aurait pu être exclu pour son geste lors de l'échauffourée en première mi-temps.

Vertonghen (3)

Une échauffourée qui aurait pu lui valoir une rouge avec un arbitre sévère, un penalty commis qui aurait aussi pu et même dû lui valoir une seconde jaune : les adieux de "Sterke Jan" ont confirmé qu'il était temps qu'il arrête.

Hey (4,5)

Sorti à la mi-temps, Hey a livré un match compliqué, souvent dépassé par Vermant notamment. Ses relances étaient également imprécises. Il est pris de vitesse par Tzolis sur le 0-1.

Simic (5)

Un match correct, même s'il a fallu que Dendoncker le sauve sur une sortie de balle un peu trop enthousiaste. L'état d'esprit est toujours impeccable.

Dendoncker (5)

Loin d'être son meilleur match en Playoffs, et même pas loin d'être son moins bon. Il s'est tout de même offert un beau retour en seconde période, et quelques combinaisons, mais être associé à Rits ne lui convient pas.

Rits (4,5)

Sa perte de balle sur le 0-2 est venue gâcher un match lors duquel il a touché le poteau. Mais ce double pivot avec Dendoncker n'amène strictement rien.

Angulo (3)

Comment peut-on toucher autant de ballons sans jamais rien en faire dans le dernier geste ? Nilson Angulo a frustré tout le Lotto Park avec des centres et des décisions systématiquement mauvais. Dommage car il était actif et volontaire, mais tout simplement insuffisant.

Degreef (6)

On aimerait le voir aligné plus souvent et dans un rôle moins exigeant qu'en piston, car sur le plan créatif, Degreef amène beaucoup. Des passes et des ballons intelligents, qui font respirer son équipe. Mais peu d'apport dans les 16 derniers mètres.

Stroeykens (7,5)

Le meilleur Mauve, et ce même s'il n'avait pas inscrit l'un des buts de la saison. Tout ce qu'il faisait était utile et inspiré.

Hazard (4,5)

Il a à peu près tout raté ce dimanche, même si l'un de ses centres aurait pu être couronné d'un assist pour Dolberg. Son loupé juste avant la mi-temps est impardonnable, sa seconde période a été assez insipide ensuite.

Dolberg (6,5)

Rien à se reprocher ce soir : Dolberg a tout donné, dévié quelques excellents ballons souvent gâchés par ses adversaires, donné un assist que Hazard n'a pas transformé, et touché le poteau. Un bon match auquel il ne manquait qu'un but.