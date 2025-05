Romelu Lukaku pourrait déjà être champion d'Italie avec Naples ce dimanche, voici comment

Romelu Lukaku pourrait remporter la Serie A ce dimanche avec son équipe. Pour cela, il faudrait que les Napolitains s'imposent et que les Interistes s'inclinent.

Naples est de plus en plus proche de son titre de champion d'Italie. Pour remporter le scudetto, Romelu Lukaku et ses coéquipiers ne devront pas se louper. À commencer par ce dimanche, où l'équipe italienne se déplacera à Parme. Le coup d'envoi de cette rencontre, comme presque toutes celles de la 37e journée de Serie A, sera donné sur le coup de 20h45.

En cas de succès, Antonio Conte et ses hommes pourraient déjà être assurés de terminer premiers. Pour cela, il faudrait également que l'Inter s'incline contre la Lazio, sans quoi tout se décidera lors de la dernière journée.

Au classement, un seul point sépare les deux équipes. Naples est leader avec 78 points, suivi de l'Inter qui en compte 77, l'Atalanta complète le podium avec 74 unités, mais un match de plus déjà disputé. Seuls les Napolitains et les Interistes peuvent donc encore être champions.

Si le dénouement n'a pas lieu ce dimanche soir, il se déroulera dimanche prochain, où toutes les rencontres auront de nouveau lieu en même temps, mais cette fois à 15h00. Naples affrontera Cagliari à domicile tandis que l'Inter se déplacera à Côme.